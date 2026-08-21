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21.08.2026 06:37:00
NorthIsle Copper and Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NorthIsle Copper and Gold gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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