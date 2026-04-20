Northfield Bancorp Aktie 11675272 / US66611T1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.04.2026 23:13:25
Northfield Bancorp, Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Northfield Bancorp, Inc. (NFBK) released earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $11.84 million, or $0.30 per share. This compares with $7.87 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $62.90 million from $60.09 million last year.
Northfield Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.84 Mln. vs. $7.87 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.19 last year. -Revenue: $62.90 Mln vs. $60.09 Mln last year.
Nachrichten zu Northfield Bancorp Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.