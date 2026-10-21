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Northern Trust Corporation Depositary Shs Repr 1-1000 Non-Cum Red Perp Aktie 50856417 / US6658598569

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21.10.2026 12:47:40

Northern Trust Corp. Q3 Income Climbs

Northern Trust Corporation Depositary Shs Repr 1-1000 Non-Cum Red Perp
18.30 USD 0.05%
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(RTTNews) - Northern Trust Corp. (NTRS) released a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $626.7 million, or $3.40 per share. This compares with $414.4 million, or $2.29 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.3% to $2.294 billion from $2.025 billion last year.

Northern Trust Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $626.7 Mln. vs. $414.4 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $2.29 last year. -Revenue: $2.294 Bln vs. $2.025 Bln last year.

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Short 15’952.60 8.94 S5B0BU
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Long 13’883.64 19.83 S5YRBU
Long 13’569.69 13.92 S1B6WU
Long 12’989.06 8.99 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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