22.01.2026 13:19:02
Northern Trust Corp. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Northern Trust Corp. (NTRS) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $457.0 million, or $2.42 per share. This compares with $447.0 million, or $2.26 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $2.13 billion from $1.97 billion last year.
Northern Trust Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $457.0 Mln. vs. $447.0 Mln. last year. -EPS: $2.42 vs. $2.26 last year. -Revenue: $2.13 Bln vs. $1.97 Bln last year.
