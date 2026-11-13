Northern Spirits veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Northern Spirits hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.73 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5.63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch