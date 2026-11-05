Northern Minerals and Exploration: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Northern Minerals and Exploration hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Northern Minerals and Exploration 0.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Umsatzseitig wurden 0.03 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Northern Minerals and Exploration 0.01 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch