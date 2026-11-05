Northern Arc Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Northern Arc Capital hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.00 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Northern Arc Capital ein EPS von 5.68 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8.74 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.29 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch