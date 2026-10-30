Northeast Indiana Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Northeast Indiana Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Northeast Indiana Bancorp 0.760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.15 Prozent zurück. Hier wurden 8.6 Millionen USD gegenüber 8.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch