SMI 12'360 -1.3%  SPI 17'081 -1.2%  Dow 47'706 0.3%  DAX 24'279 -0.1%  Euro 0.9244 -0.2%  EStoxx50 5'704 -0.1%  Gold 3'940 -1.3%  Bitcoin 89'838 -1.0%  Dollar 0.7934 -0.2%  Öl 64.4 -2.1% 
29.10.2025 00:09:12

Northeast Indiana Bancorp Inc. Announces Rise In Q3 Income

(RTTNews) - Northeast Indiana Bancorp Inc. (NIDB.OB) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $1.79 million, or $0.76 per share. This compares with $1.01 million, or $0.43 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 24.7% to $4.74 million from $3.80 million last year.

Northeast Indiana Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.79 Mln. vs. $1.01 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.43 last year. -Revenue: $4.74 Mln vs. $3.80 Mln last year.

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
SMI schliesst tiefrot -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich gewinnt -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
PayPal-Aktie mit Kurssprung: PayPal macht in Q3 mehr Gewinn
D-Wave-Aktie im Höhenrausch: Ist der Börsenstar reif für eine Korrektur?
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Bayer-Aktie verliert dennoch: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant

finanzen.net News

Datum Titel
22:22 Shutdown: US-Regierung darf Personal nicht entlassen
22:16 Johnson sieht 'keinen Weg' für dritte Amtszeit Trumps
21:58 WDH/ROUNDUP 2: Israel startet neue Angriffe nach Hamas-Attacke auf Soldaten
21:55 Hurrikan 'Melissa' schwächt sich über Jamaika leicht ab
21:51 Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten
21:50 GNW-News: Ambiq stellt Apollo510 Lite SoCs für Always-on-Anwendungen am Edge mit Dual-Mode-Bluetooth-Konnektivität vor
21:43 ROUNDUP/Elfmeterkrimi: BVB besiegelt frühes Pokal-Aus für Frankfurt
21:32 Vance zu Shutdown: Soldaten bekommen wohl weiter Gehalt
21:30 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Optimismus bei KI treibt Rekordrally voran
21:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 69 Euro - 'Underperform'