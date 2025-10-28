|
Northeast Indiana Bancorp Inc. Announces Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Northeast Indiana Bancorp Inc. (NIDB.OB) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $1.79 million, or $0.76 per share. This compares with $1.01 million, or $0.43 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.7% to $4.74 million from $3.80 million last year.
Northeast Indiana Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.79 Mln. vs. $1.01 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.43 last year. -Revenue: $4.74 Mln vs. $3.80 Mln last year.
