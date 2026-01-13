Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’298 -0.6%  DAX 25’421 0.1%  Euro 0.9326 0.2%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’599 0.0%  Bitcoin 74’939 3.1%  Dollar 0.8006 0.4%  Öl 65.7 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Lonza1384101
Top News
Wie viel Verlust ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Liquidationsgefahr: Diese 3 Altcoins könnten für Trader im Januar 2026 riskant werden
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Suche...
Plus500 Depot

HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.01.2026 19:00:13

NorthC Schweiz AG unterzeichnet langfristigen Mietvertrag auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE)

HIAG Immobilien
116.10 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
NorthC Schweiz AG unterzeichnet langfristigen Mietvertrag auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE)

13.01.2026 / 19:00 CET/CEST

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 13. Januar 2026 – HIAG hat erfolgreich mit der NorthC Schweiz AG, die Schweizer Gesellschaft der NorthC Group, eine führende Data Center Betreiberin in Nordwesteuropa, einen Mietvertrag über mehr als 30 Jahre für ein neu zu erstellendes Gebäude zur Data Center Nutzung auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE) abgeschlossen. Gemäss der NorthC Schweiz AG soll das geplante Data Center über eine IT-Kapazität von 4.5 MW verfügen und mit 100% grüner Energie betrieben werden. Der Mietvertrag resultiert aus einer bestehenden Entwicklungsvereinbarung mit dem Ziel der NorthC Group, ihr sechstes Data Center in der Schweiz zu betreiben. Damit reiht sich die NorthC Schweiz AG unter die zehn grössten Mieterinnen von HIAG. 

«Genf ist ein wichtiges Handels- und Wirtschaftszentrum in der Schweiz, neben den Regionen Basel und Zürich. Die Nachfrage nach digitalen Diensten, und damit auch nach Data Center Kapazitäten, wächst rasant. Dies macht Genf zu einem logischen Standort für die NorthC Group, um ein neues Data Center zu errichten. Die Nähe zum renommierten wissenschaftlichen Forschungszentrum CERN bietet zudem neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in wissenschaftlicher Forschung und Innovation, einschliesslich KI», hält Alexandra Schless, CEO NorthC Group, fest. 

Nach Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung Ende 2025, startet HIAG im ersten Quartal 2026 mit der Realisierung des Gebäudes, das sich auch langfristig für andere vielfältige Nutzungen als für ein Data Center eignen wird. Die Mietfläche des Neubaus beträgt rund 5’700m². Die Übergabe des Mietobjekts ist für Ende 2027 vorgesehen. 

«Der Mietvertrag mit NorthC unterstreicht unsere Strategie, zukunftsweisende Technologieunternehmen als Mieter auf unserem Campus «The Hive» in Meyrin (GE) anzusiedeln», sagt Marco Feusi, CEO von HIAG, und ergänzt: «Mit dem neuen multifunktionalen Gebäude und dessen Nutzung als Data Center schaffen wir nicht nur zusätzliche Wertschöpfung für unsere Investoren, sondern stärken auch die digitale Infrastruktur in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen der Schweiz.»

   
Kontakt  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
E-Mail		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
E-Mail
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		  
   
Unternehmenskalender  
3. März 2026 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 & Nachhaltigkeitsbericht 2025  
23. April 2026 Ordentliche Generalversammlung
17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2259530

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259530  13.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu HIAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HIAG Immobilien AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:18 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
10:08 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
09:33 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
09:10 Die Luft wird dünner
08:00 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Auf Rekordniveau in die neue Woche
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’891.98 19.46 SVRBMU
Short 14’181.87 13.70 BC7SLU
Short 14’692.92 8.98 S29BTU
SMI-Kurs: 13’364.73 13.01.2026 17:31:11
Long 12’765.31 19.18 SFDBEU
Long 12’486.26 13.70 SXPBDU
Long 11’961.27 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
UBS-Aktie tiefer: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.