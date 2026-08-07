North Pacific Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

North Pacific Bank präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22.17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte North Pacific Bank ein EPS von 15.69 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat North Pacific Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49.96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 41.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch