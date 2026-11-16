North Pacific Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

North Pacific Bank hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25.07 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.70 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55.69 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte North Pacific Bank einen Umsatz von 43.18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch