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27.08.2026 06:37:00
North Navigation Control Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
North Navigation Control Technology hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CNY gegenüber 0.090 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 498.3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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