North Navigation Control Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

North Navigation Control Technology äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 765.5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 358.3 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch