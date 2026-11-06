North Media A-S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

North Media A-S stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.60 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 307.5 Millionen DKK, während im Vorjahreszeitraum 286.4 Millionen DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch