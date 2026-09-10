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10.09.2026 06:37:00
North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.27 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.270 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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