North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest legte Quartalsergebnis vor

North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest hat am 31.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 346.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.860 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0.550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8.73 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48.98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest einen Umsatz von 5.86 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch