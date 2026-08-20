North Energy ASA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

North Energy ASA hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.09 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat North Energy ASA 0.0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0.0 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch