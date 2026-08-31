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31.08.2026 06:37:00
North Electro-Optic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
North Electro-Optic hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 453.4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 553.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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