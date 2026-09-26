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Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044

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26.09.2026 17:00:00

North Carolina Regulators Reject Duke Energy Gas Power Plant

Duke Energy
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Natural gas output in the United States is expected to reach record highs in 2026 and 2027, as the country ramps up production and seeks to fill the gap created by restrictions on energy trade through the Strait of Hormuz. However, as the U.S. doubles down on its gas ambitions, a judge has ruled that a North Carolina gas power plant should not proceed. Both the supply and demand of U.S. natural gas are expected to rise to record highs this year and next, according to the U.S. Energy Information Administration (EIA). Dry gas production is expected…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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