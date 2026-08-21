North Arrow Minerals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

North Arrow Minerals hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.42 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.540 CAD. Im Vorjahr hatten -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch