North American Niobium and Critical Minerals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

North American Niobium and Critical Minerals präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.12 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch