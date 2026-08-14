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14.08.2026 06:37:00
North American Construction Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
North American Construction Group hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
North American Construction Group hat ein EPS von 0.35 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.350 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat North American Construction Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 401.0 Millionen CAD im Vergleich zu 320.6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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