13.11.2025 02:46:48
North American Construction Group Ltd. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - North American Construction Group Ltd. (NOA) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $17.30 million, or $0.56 per share. This compares with $14.49 million, or $0.48 per share, last year.
Excluding items, North American Construction Group Ltd. reported adjusted earnings of $19.48 million or $0.67 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.6% to $317.25 million from $286.86 million last year.
North American Construction Group Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.30 Mln. vs. $14.49 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.48 last year. -Revenue: $317.25 Mln vs. $286.86 Mln last year.
Nachrichten zu North American Construction Group Ltd Registered Shs
|
11.11.25
|Ausblick: North American Construction Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: North American Construction Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: North American Construction Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: North American Construction Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu North American Construction Group Ltd Registered Shs
