Nortech Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nortech Systems präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.11 USD gegenüber 0.120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.32 Prozent auf 33.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch