Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’112 -0.3%  Bitcoin 88’344 0.9%  Dollar 0.7955 0.0%  Öl 65.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
EEII-Aktie: Situation beim Reverse Takeover von Jubin Frères unverändert
Aktienhandel in der Berichtssaison: Worauf Anleger achten sollten
Novartis-Aktie: Novartis übernimmt Avidity Biosciences - Ankündigung zu neuen Daten
Clariant-Aktie: Verkleinerung des Verwaltungsrats auf 8 von 11 Personen
Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal
27.10.2025 06:37:00

Norsk Hydro ASA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Norsk Hydro ASA lud am 24.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1.12 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Norsk Hydro ASA 0.400 NOK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50.74 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 49.18 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

25.10.25 Logo WHS Outperformance mit ETFs - wie funktioniert das?
24.10.25 BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin
24.10.25 SG-Marktüberblick: 24.10.2025
24.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.12 B7ZS2U
Short 13’335.69 13.57 BKPSVU
Short 13’909.41 8.38 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’568.18 24.10.2025 17:30:00
Long 11’970.15 18.29 SSBBTU
Long 11’730.42 13.57 SWFBJU
Long 11’209.13 8.76 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Underweight-Note für Roche-Aktie
Ethereum Kurs Prognose: Experte nennt zwei Gründe für Mega-Rallye in 2025

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:31 OTS: Triodos Bank / FAIR FINANCE WEEK startet: 27. bis 30. Oktober / ...
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Oktober 2025
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. November 2025
05:59 ROUNDUP: Union kritisiert Demo-Teilnahme von SPD-Fraktionsvize Esdar
05:59 ROUNDUP: Mileis Überraschungserfolg bei Kongresswahl in Argentinien
05:59 ROUNDUP: Vogelzug verschärft Seuchendruck - 400.000 Nutztiere getötet
05:49 Bildungsministerin Prien will Yad Vashem besuchen
05:49 WOCHENAUSBLICK: Dax im Bann von Geopolitik, Berichtssaison und Notenbanken
05:49 Kaiser und Truppen: Trump fliegt nach Japan weiter
05:42 Goldene Golfbälle und US-Trucks: Wie Japan Trump empfängt