Norsk Hydro ASA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Norsk Hydro ASA lud am 24.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 1.12 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Norsk Hydro ASA 0.400 NOK je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50.74 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 49.18 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
