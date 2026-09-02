Norsemont Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Norsemont Capital lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch