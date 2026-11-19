Noroo hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Noroo ein EPS von 1024.00 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Noroo 313.32 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 314.72 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch