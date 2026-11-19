Noroo hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -19.22 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Noroo ein EPS von 1022.42 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.44 Prozent auf 313.32 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Noroo 314.72 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch