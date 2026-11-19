NOROO PAINT COATINGS hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 213.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NOROO PAINT COATINGS ein EPS von 389.00 KRW je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 186.23 Milliarden KRW, gegenüber 195.03 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch