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19.11.2026 06:37:00
NOROO PAINT COATINGS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NOROO PAINT COATINGS hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
In Sachen EPS wurden 214.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOROO PAINT COATINGS 390.00 KRW je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NOROO PAINT COATINGS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 186.23 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 195.03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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