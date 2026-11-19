Noroo liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Noroo die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -19.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 1022.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 313.32 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 314.72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch