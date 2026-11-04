NORMA Group SE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NORMA Group SE hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.44 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1.870 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 207.8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 197.5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch