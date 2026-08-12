NORMA Group SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NORMA Group SE lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte NORMA Group SE 0.160 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NORMA Group SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27.06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 211.8 Millionen EUR im Vergleich zu 290.4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch