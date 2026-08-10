Noritz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Noritz präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.68 JPY. Im Vorjahresviertel waren -4.810 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Noritz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.93 Milliarden JPY im Vergleich zu 45.66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch