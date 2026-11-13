Noritz: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Noritz hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 18.87 JPY. Im letzten Jahr hatte Noritz einen Gewinn von -11.500 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.72 Prozent auf 47.93 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch