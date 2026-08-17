Noritsu Koki: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Noritsu Koki präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63.67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 41.86 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.61 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42.18 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch