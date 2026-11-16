Noritsu Koki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Noritsu Koki hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 25.72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Noritsu Koki noch ein Gewinn pro Aktie von 57.18 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 40.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch