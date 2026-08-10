NORITAKE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NORITAKE äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 71.09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43.45 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 39.68 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch