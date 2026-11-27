NordX Metals hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.120 CAD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.110 CAD gegenüber -0.120 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch