Nordson zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nordson hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordson ein EPS von 2.22 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nordson 817.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 741.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch