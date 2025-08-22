Nordson hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nordson lud am 20.08.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 2.22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordson noch ein Gewinn pro Aktie von 2.04 USD in den Büchern gestanden.

Nordson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 741.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 661.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch