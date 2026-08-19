Nordson Aktie 957336 / US6556631025
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19.08.2026 22:38:17
Nordson Corp Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Nordson Corp (NDSN) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $152.846 million, or $2.73 per share. This compares with $125.784 million, or $2.22 per share, last year.
Excluding items, Nordson Corp reported adjusted earnings of $182.210 million or $3.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $817.667 million from $741.509 million last year.
Nordson Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $152.846 Mln. vs. $125.784 Mln. last year. -EPS: $2.73 vs. $2.22 last year. -Revenue: $817.667 Mln vs. $741.509 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.80 To $ 12.00 Full year revenue guidance: $ 3.035 B To $ 3.075 B
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