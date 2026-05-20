Nordson Aktie 957336 / US6556631025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.05.2026 22:44:27
Nordson Corp Announces Advance In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Nordson Corp (NDSN) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $117.31 million, or $2.09 per share. This compares with $112.40 million, or $1.97 per share, last year.
Excluding items, Nordson Corp reported adjusted earnings of $160.65 million or $2.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $740.84 million from $682.93 million last year.
Nordson Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $117.31 Mln. vs. $112.40 Mln. last year. -EPS: $2.09 vs. $1.97 last year. -Revenue: $740.84 Mln vs. $682.93 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.95 To $ 3.15 Next quarter revenue guidance: $ 760 M To $ 790 M Full year EPS guidance: $ 11.30 To $ 11.80 Full year revenue guidance: $ 2.930 B To $ 3.010 B
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.Weiterlesen!