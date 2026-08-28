Nordrest informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nordrest hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.73 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.44 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 723.3 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 615.1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch