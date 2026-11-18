NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27.54 Prozent auf 0.5 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0.7 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.ch