Norditek Group Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Norditek Group Registered hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.41 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0.110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 65.26 Prozent auf 9.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25.8 Millionen SEK gelegen.

Norditek Group Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.110 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.880 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7.35 Prozent auf 99.64 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte Norditek Group Registered 107.55 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch