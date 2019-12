Nordiske virksomheder vil øge medarbejderoplevelsen via digitale arbejdspladsteknologier

En rapport fra ISG Provider Lens™ beretter, at nordiske virksomheder vil forsøge at fastholde medarbejdere via bedre teknologi på arbejdspladsen

STOCKHOLM, 14. december 2019 /PRNewswire/ -- I henhold til en ny rapport, som udgives i dag af Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), der er en førende global virksomhed inden for teknologisk forskning og rådgivning, er virksomheder i de nordiske lande begyndt at tage digitale arbejdspladsinitiativer til sig i et forsøg på at give medarbejderne en bedre balance mellem arbejde og fritid, fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde fra mange forskellige steder.

Rapporten 2019 ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future Report for the Nordics konkluderer, at virksomheder i de nordiske lande er på udkig efter leverandører, der kan hjælpe dem med at opstille digitale arbejdspladser, herunder et omfattende sæt platforme, redskaber, enheder og applikationer, som gør det muligt for medarbejderne at arbejde på alle tidspunkter uanset placeringen.

Rapporten bemærker, at medarbejderne i de nordiske lande kræver disse nye teknologier. "Med forøgelsen af brugervenlige teknologiske redskaber i medarbejdernes privatliv forventer medarbejderne en lignende oplevelse på arbejdspladsen", forklarer Jan Erik Aase, som er direktør og global chef for ISG Provider Lens Research. "En arbejdsplads, der er fyldt med ældre teknologi, kan resultere i væsentligt forøget medarbejderfrafald og en lav grad af medarbejdertilfredshed".

Rapporten angiver, at virksomhederne i de nordiske lande er på udkig efter rådgivningsvirksomheder, der kan hjælpe dem med at transformere arbejdspladsen, og de ønsker leverandører, der bidrager med de bedste fremgangsmåder fra branchen, dokumenterede løsninger og ekspertise på området.

Rapporten indikerer endvidere, at de nordiske virksomheder i stadig større grad ønsker at gøre brug af automation til at nedsætte mængden af medarbejderindblanding i relativt simple og ensidigt gentagne opgaver. De tager kunstig intelligens (AI) og de tilhørende teknologier til sig for at nedsætte servicetiden og frigøre medarbejderne, som så kan koncentrere sig om mere komplicerede arbejdsopgaver. I mange tilfælde er der mangel på arbejdskraft i virksomhederne, og de er nødt til at entrere med eksterne eksperter for at få hjælp til deres automations- og AI-behov. Nordiske virksomheder har ofte brug for hjælp til at integrere og administrere automationsredskaber.

Nordiske virksomheder ønsker endvidere at benytte automation og AI til at drive deres såkaldte "shift left"-initiativer, som har til formål at registrere og reparere fejl tidligt i den teknologiske udviklingsproces. Virksomhederne tager proaktiv overvågning af systemer, enheder og applikationer til sig for at muliggøre prædiktiv analytik og hurtigere hændelseshåndtering.

Rapporten indikerer imidlertid også, at medarbejderselvhjælp og -selvbetjening vinder frem, efterhånden som medarbejderne bliver mere veltilpasse med selv at løse problemer. Nordiske virksomheder udruller i stigende grad AI-baserede virtuelle agenter, som yder menneskelignende support til medarbejderne.

Rapporten bemærker endvidere, at tiltag inden for digital arbejdspladstransformation rækker udover de nordiske virksomheders IT-afdeling og involverer andre virksomhedsfunktioner, f.eks. HR, økonomi, salg og marketing. Rapporten angiver, at overensstemmelse mellem virksomhedens arbejdspladstransformationsprojekter og dens mål kan give bedre samarbejde.

Til sidst antyder rapporten, at nordiske virksomheder er i gang med at omvurdere deres outsourcing-strategier og ser på multileverandørkontrakter i forbindelse med deres overvejelser omkring investering i ny arbejdspladsteknologi. De tager ydelser med flere leverandører til sig for at få adgang til en større talentpulje inden for intelligent automation og robotprocesautomation samt for at få øget moment i forbindelse med leverandørforhandlinger.

Rapporten 2019 ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future Report for the Nordics evaluerer egenskaberne hos 21 leverandører fra tre forskellige kvadranter:: Rådgivningsservices inden for digitale arbejdspladser, administrerede services - arbejdspladssupport og administrerede services - mobilitetssupport.

Rapporten nævner Capgemini, Fujitsu, IBM og TCS som førende i alle tre kvadranter, og Accenture, HCL og Wipro som førende i to. Endvidere nævnes Atos som førende i en kvadrant.

Rapporten 2019 ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future Report for the Nordics er tilgængelig for virksomheder, der abonnerer på ISG Insights™, eller kan købes som et engangssalg på denne webside.

Om forskning fra ISG Provider Lens™

Forskningsserien Quadrant fra ISG Provider Lens™ er den eneste serviceudbyderevaluering af sin slags, som kombinerer empirisk, datadrevet forsknings- og markedsanalyse med de faktisk oplevelser og observationer fra ISGs globale rådgivningsteam. Serien giver virksomhederne adgang til en skattekiste af detaljerede data og markedsanalyser, de kan bruge til at vælge relevante sourcing-partnere, og ISGs rådgivere bruger rapporterne til at validere deres egen viden om markedet og udarbejde anbefalinger til ISGs virksomhedskunder. Forskningen omfatter aktuelt leverandører, der udbyder deres services globalt, i hele Europa og Latinamerika, samt i USA, Tyskland, Storbritannien, de nordiske lande og Brasilien. Nye markeder kommer hele tiden til. Gå til denne webpage for at få flere oplysninger om forskningen fra ISG Provider Lens.

Serien er et tillæg til arketyperapporterne fra ISG Provider Lens, som indeholder en unik evaluering af leverandører set ud fra de specifikke købertypers perspektiv.

Om ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) er en førende global virksomhed inden for teknologisk forskning og rådgivning. Det er en virksomhedspartner, der er tillid til, og som har mere end 700 kunder, herunder mere end 70 af verdens top 100-virksomheder. ISGs hovedformål er at hjælpe virksomheder, offentlige institutioner samt service- og teknologiudbydere med at opnå driftsmæssig excellence og hurtigere vækst. Virksomheden har specialiseret sig i serviceydelser inden for digital transformation, herunder automation, cloud- og dataanalytik, sourcing-rådgivning, administreret governance og risikoservices, mobiloperatørservices, strategisk og driftsmæssig design, ændringsledelse, markedsintelligens samt teknologisk forskning og analyse. ISG blev grundlagt i 2006 og er hjemmeførende i Stamford i Connecticut i USA. Virksomhedens medarbejdere omfatter mere end 1.300 digitalt forberedte eksperter i over 20 lande - et globalt team, som er kendt for sin innovative måde at tænke på, markedsindflydelse, omfattende branche- og teknologiekspertise samt førsteklasses forsknings- og analysekompetencer, baseret på branchens mest omfattende markedsdata. Gå til www.isg-one.com for at få flere oplysninger.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpg