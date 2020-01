Nordiske virksomheder går over til offentlig cloud

Rapport fra ISG Provider Lens™ viser, at virksomheder i regionen fokuserer på at bruge clouden til at forny og transformere deres virksomhed

STOCKHOLM, 3. januar 2020 /PRNewswire/ -- Virksomhederne i de nordiske lande er på vej væk fra traditionelle IT-driftsmodeller og over til den offentlige cloud, og brugen af cloud vokser i alle sektorer, viser en ny rapport offentliggjort i dag af (ISG) (Nasdaq: III), der er en førende global forsknings- og rådgivningsvirksomhed inden for teknologi.

Rapporten om Public Cloud – Solutions & Service Partners Report for the Nordics for 2019 fra ISG Provider Lens™, viser, at virksomhederne – i deres stræben efter innovation og digital transformation – udnytter cloudtjenester optimalt og reducerer deres brug af traditionel IT-outsourcing. De opnåede besparelser ved de omkostningsreducerende tiltag geninvesteres ifølge rapporten i digitaliseringsprogrammer.

Mange nordiske virksomheder anvender en multicloud-tilgang, hvor IT-direktører og tekniske direktører fokuserer på en flerårig strategi, når de skal beslutte, om de skal bruge Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure eller Google Cloud Platform (GCP), siger rapporten.

"Offentlige cloudtjenester er ved at blive almindelige på det nordiske marked," sagde Barry Mathews, partner og chef for ISG North Europe. "IT-markedet i de nordiske lande har altid være et de mest progressive sammenlignet med andre europæiske markeder, og udgifterne til offentlig cloud er steget i de seneste år."

Rapporten registrerer, at markedet for infrastruktur som en tjeneste (IaaS) er i vækst i de nordiske lande, og at virksomhederne flytter deres vigtige arbejdsopgaver over til den offentlige cloud. Væksten i brugen af den offentlige cloud skyldes et behov for øget datasikkerhed, en forøgelse af cloudbaseret applikationsudvikling og en øget brug af containers og microservices. AWS var tidligt ude og har derfor en fordel på IaaS-markedet, men Microsoft Azure er ved at få fodfæste i de nordiske lande, siger rapporten.

Markedet i de nordiske lande for platform som en tjeneste (PaaS) er også i vækst men i et mere moderat tempo, tilføjer rapporten. Mange nordiske virksomheder moderniserer deres applikationer og opretter nye applikationer i clouden, men identifikationen af erfarne og billige platformadministratorer er en udfordring for mange organisationer.

PaaS har imidlertid hjulpet flere nordiske virksomheder med at centralisere applikationsudviklingen og bruge en administreret containerplatform, siger rapporten. PaaS har også bistået organisationer med at bruge cloudbaserede teknologier såsom tilbud om begrænset/ingen programmering, platforme uden servere samt microservices og dermed givet mulighed for løbende innovation og hurtigere introduktion på markedet.

I mellemtiden tilbyder udbydere af offentlige cloudtjenester i de nordiske lande nu integrerede administrationstjenester til arbejdsopgaver i flere clouds, siger rapporten. Mange tjenesteudbydere har bygget deres egne platforme til cloudadministration (CMP) for at hjælpe virksomhederne med at administrere arbejdsopgaver og kontrollere omkostninger. De fleste tilgængelige platforme til cloudadministration er clouduafhængige og leverandørneutrale, og mange tjenesteudbydere tilbyder CMP som en del af en pakke med cloudtjenester.

Rapporten Public Cloud – Solutions & Service Partners Report for the Nordics for 2019 fra ISG Provider Lens™ evaluerer 49 leverandører i syv sektorer: Tjenester til transformation til offentlig cloud, administrerede tjenester vedrørende offentlig cloud, administrerede tjenester vedrørende offentlig cloud for AWS, administrerede tjenester vedrørende offentlig cloud for Azure, administrerede tjenester vedrørende offentlig cloud for GCP, aPaas – udviklingsplatforme til applikationer som en tjeneste og IaaS – (hyperskalering) infrastruktur som en tjeneste.

Rapporten nævner Accenture som førende i fem sektorer og Capgemini, DXC Technology, HCL, TCS og Wipro som førende i fire sektorer. AWS, Fujitsu, Google, Microsoft og Nordcloud er førende i to sektorer, og Rackspace er førende i én sektor.

Abonnenter på ISG Insigths™ kan hente rapporten Public Cloud – Solutions & Service Partners Report for the Nordics for 2019 fra ISG Provider Lens™ på denne webside, hvor rapporten også kan købes for et engangsbeløb.

