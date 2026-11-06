Nordisk Bergteknik Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nordisk Bergteknik Registered B gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nordisk Bergteknik Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 837.9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 838.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 0.01 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch